«МЮ» не подпишет Усмана Дембеле этой зимой

Дембеле этой зимой не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не будет покупать в зимнее трансферное окно нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, англичане не сделали по 24-летнему игроку ни одного официального предложения.

Ранее форвард отказался продлевать соглашение с каталонцами, так как его не устроили условия, которые предложили «сине-гранатовые». Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер и вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте попросили 24-летнего футболиста покинуть клуб зимой.

В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».