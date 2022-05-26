Альфонсо Педраса продлил контракт с «Вильярреалом»

Нападающий «Вильярреала» Альфонсо Педраса продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт действовал до 2025 года.

Педраса является воспитанником клуба. В сезоне-2021/22 он сыграл в 41 матче за клуб во всех турнирах , забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.