Моуринью вспомнил, как хотел переманить Де Росси с Тотти в свою команду

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, с кем из игроков он всегда хотел поработать, будучи тренером.

«Я хотел подписать Де Росси в «Интер» и «Реал», но на тот момент это было невозможно. Я также хотел пригласить в «Интер» Тотти, несмотря на его тогдашний возраст, но это тоже было невозможно. Это игроки, которых я всегда хотел видеть в своей команде», — цитирует Моуринью Football Italia.

В январе 61-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Ромы». На его место был назначен Даниеле Де Росси.

Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год, а в «Реале» работал с 2010-го по 2013-й.