Моуринью приступил к изучению немецкого языка перед назначением в «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью приступил к изучению немецкого языка, чтобы возглавить «Баварию», пишет Bild.
Сообщалось, что руководство мюнхенцев недовольно нынешним главным тренером Томасом Тухелем. В клубе готовы пересмотреть его будущее летом. Португалец является одним из кандидатов на замену немца.
Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавил летом 2021 года. 16 января он покинул свой пост.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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