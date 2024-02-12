Моуринью приступил к изучению немецкого языка перед назначением в «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью приступил к изучению немецкого языка, чтобы возглавить «Баварию», пишет Bild.

Сообщалось, что руководство мюнхенцев недовольно нынешним главным тренером Томасом Тухелем. В клубе готовы пересмотреть его будущее летом. Португалец является одним из кандидатов на замену немца.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавил летом 2021 года. 16 января он покинул свой пост.