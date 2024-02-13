Зидан назвал игрока «Реала», поклонником которого он является
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что является фанатом полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема. Он пожелал игроку выиграть трофеи с командой.
«Я большой поклонник Джуда Беллингема. Он невероятный игрок, он делает невероятные вещи на поле. Теперь мы хотим, чтобы он выиграл трофеи с мадридском «Реалом». Это то, чего я ему желаю», — цитирует Зидана Madrid Universal.
В текущем сезоне 20-летний футболист провел 29 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|32-33
|33
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|24
|6
|7
|11
|34-46
|25
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|- : -
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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