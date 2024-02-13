Зидан назвал игрока «Реала», поклонником которого он является

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что является фанатом полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема. Он пожелал игроку выиграть трофеи с командой.

«Я большой поклонник Джуда Беллингема. Он невероятный игрок, он делает невероятные вещи на поле. Теперь мы хотим, чтобы он выиграл трофеи с мадридском «Реалом». Это то, чего я ему желаю», — цитирует Зидана Madrid Universal.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 29 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 результативными передачами.