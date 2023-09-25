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Сегодня, 06:27

Мората заявил, что очень хочет выиграть трофей с «Атлетико»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в 6-м туре ла лиги.

«Очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть самую важную роль — так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они — на трибунах. Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов — нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом. Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико», — приводит слова Мораты Marca.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/09/25/6510b846e2704e31198b456f.html
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 1 : 1
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 1 : 1
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 1 : 0
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Атлетико – Реал
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Альваро Мората

Атлетико

 5
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Роберт Левандовски

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Вильярреал

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Хетафе

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