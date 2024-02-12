Мората избежал серьезной травмы в матче с «Севильей»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба мадридцев.

31-летний испанец получил повреждение в матче 24-го тура ла лиги против «Севильи» (0:1). Он покинул поле в слезах.

В итоге у Мораты диагностировали ушиб и растяжение внутренней боковой связки правого колена. Сам футболист также подтвердил, что его травма не оказалась серьезной.

В текущем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 3 голевые передачи.