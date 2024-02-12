Такефуса Кубо продлил контракт с «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

22-летний японец выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб из Сан-Себастьяна 27 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.