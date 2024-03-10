Модрич рассказал при каких условиях останется в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в мадридском клубе при одном условии, сообщает Diario AS.

По данным источнника, хорват продожит играть в команде, если поймет, что заслуживает новый контракт.

Победный гол в ворота «Севильи» изменил настроение 38-летнего игрока. Модрич хочет доказать себе, что заслуживает остаться в «Реале» как минимум еще на один сезон.

Соглашение Модрича и «Реала» рассчитано до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 38-летний хорват сыграл 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.