Модрич рассказал при каких условиях останется в «Реале»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в мадридском клубе при одном условии, сообщает Diario AS.
По данным источнника, хорват продожит играть в команде, если поймет, что заслуживает новый контракт.
Победный гол в ворота «Севильи» изменил настроение 38-летнего игрока. Модрич хочет доказать себе, что заслуживает остаться в «Реале» как минимум еще на один сезон.
Соглашение Модрича и «Реала» рассчитано до конца июня 2024 года.
В нынешнем сезоне 38-летний хорват сыграл 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|21
|6
|1
|60-18
|69
|
2
|Жирона
|28
|19
|5
|4
|59-33
|62
|
3
|Барселона
|28
|18
|7
|3
|57-34
|61
|
4
|Атлетико
|28
|17
|4
|7
|54-31
|55
|
5
|Атлетик
|28
|15
|8
|5
|48-26
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|12
|10
|7
|42-31
|46
|
7
|Бетис
|28
|10
|12
|6
|34-31
|42
|
8
|Валенсия
|27
|11
|7
|9
|32-31
|40
|
9
|Лас-Пальмас
|28
|10
|7
|11
|29-31
|37
|
10
|Осасуна
|28
|10
|6
|12
|31-39
|36
|
11
|Вильярреал
|28
|9
|8
|11
|46-51
|35
|
12
|Хетафе
|28
|8
|11
|9
|36-42
|35
|
13
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|26-33
|32
|
14
|Севилья
|28
|6
|10
|12
|35-42
|28
|
15
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
16
|Р. Вальекано
|28
|5
|11
|12
|23-38
|26
|
17
|Сельта
|28
|5
|9
|14
|30-43
|24
|
18
|Кадис
|29
|3
|13
|13
|20-40
|22
|
19
|Гранада
|27
|2
|8
|17
|30-57
|14
|
20
|Альмерия
|28
|0
|10
|18
|27-57
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|2 : 0
|16.03
|16:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|16.03
|18:15
|
Осасуна – Реал
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|16.03
|23:00
|
Атлетик – Алавес
|- : -
|17.03
|16:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|17.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Альмерия
|- : -
|17.03
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
|17.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|17.03
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|7
|
|
Диего Рико
Хетафе
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|20
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|14
|1
|3
Новости