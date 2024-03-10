Брат Дани Алвеса прокомментировал слухи о самоубийстве футболиста

Брат экс-защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса Ней отреагировал на появившуюся информацию о том, что его брат покончил жизнь самоубийством.

«Сколько же жестокости в людях, сколько жестокости. Осудили моего брата за слова женщины, которая зашла в мужской туалет и сделала то, о чем знают только они двое. Вы уже осудили человека, разве этого недостаточно? Он уже был осужден. Он в тюрьме. Теперь вы хотите его смерти», — сказал Ней Алвес в своей социальной сети.

Ранее бразильский журналист Пауло Альбукерке сообщил, что 40-летний футболист покончил с собой.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из местных ночных клубов в 2022 году. Помимо этого, футболиста обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.