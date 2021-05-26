Модрич прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень счастлив и горд продолжить выступления за «Реал» еще на год. Нет ничего лучше, чем играть за «Реал», нет лучшего ощущения, чем выходить на поле «Сантьяго Бернабеу». Все хотят попасть сюда, мне посчастливилось сделать это. Меня ожидает десятый сезон в клубе. Предыдущие девять были, как мечта. Надеюсь, что и предстоящий год станет особенным», — приводит официальный сайт «Реала» слова Модрича.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В сезоне-2020/21 35-летний хорват провел 48 матчей за «Королевский клуб», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. 25 мая Модрич продлил контракт со «сливочными» до конца июня 2022 года.