Суарес дал совет Месси остаться в «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Был бы счастлив, если бы он остался в «Барселоне», как друг и как фанат. Мне бы это понравилось, и я бы порекомендовал ему продолжить игру там», - приводит слова Суареса Marca.

По итогам сезона-2020/21 Суарес в составе «Атлетико», в который перешел в сентябре 2020 года из «Барселоны», стал чемпионом Испании.

Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Ранее стало известно, что он до сих пор не получил официального предложения от руководства по новому соглашению. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах.