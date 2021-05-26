Суарес дал совет Месси остаться в «Барселоне»
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Был бы счастлив, если бы он остался в «Барселоне», как друг и как фанат. Мне бы это понравилось, и я бы порекомендовал ему продолжить игру там», - приводит слова Суареса Marca.
По итогам сезона-2020/21 Суарес в составе «Атлетико», в который перешел в сентябре 2020 года из «Барселоны», стал чемпионом Испании.
Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Ранее стало известно, что он до сих пор не получил официального предложения от руководства по новому соглашению. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/05/25/60accc3a22601d9e588b45df.html
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