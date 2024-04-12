Модрич еще не принял решение о своем будущем
Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не принял решение о своем будущем, сообщает журналист Маттео Моретто.
Действующий контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» истекает в конце сезона. Пока Модрич не принял решение, продлевать ли соглашение с мадридским клубом.
В текущем сезоне Модрич провел 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал шесть голевых передач.
Полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года. Ранее он играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
8
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30-60
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|- : -
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|- : -
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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