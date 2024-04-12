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Сегодня, 21:11

Модрич еще не принял решение о своем будущем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не принял решение о своем будущем, сообщает журналист Маттео Моретто.

Действующий контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» истекает в конце сезона. Пока Модрич не принял решение, продлевать ли соглашение с мадридским клубом.

В текущем сезоне Модрич провел 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал шесть голевых передач.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года. Ранее он играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
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 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
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 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
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 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
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 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
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 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
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 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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