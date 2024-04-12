Модрич еще не принял решение о своем будущем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не принял решение о своем будущем, сообщает журналист Маттео Моретто.

Действующий контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» истекает в конце сезона. Пока Модрич не принял решение, продлевать ли соглашение с мадридским клубом.

В текущем сезоне Модрич провел 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал шесть голевых передач.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года. Ранее он играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».