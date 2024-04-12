«Бетис» обыграл «Сельту» и прервал 4-матчевую серию поражений
«Бетис» на своем поле победил «Сельту» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Счет на 53-й минуте открыл Хуан Миранда. На 83-й минуте преимущество хозяев удвоил Набиль Фекир.
За гостей в концовке отличился Йорген Странд Ларсен.
«Бетис» (45 очков) прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на седьмое место в ла лиге. «Сельта» (28) осталась 17-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30-60
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 1
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|- : -
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|- : -
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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