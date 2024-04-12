«Бетис» обыграл «Сельту» и прервал 4-матчевую серию поражений

«Бетис» на своем поле победил «Сельту» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 53-й минуте открыл Хуан Миранда. На 83-й минуте преимущество хозяев удвоил Набиль Фекир.

За гостей в концовке отличился Йорген Странд Ларсен.

«Бетис» (45 очков) прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на седьмое место в ла лиге. «Сельта» (28) осталась 17-й в турнирной таблице.