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12 апреля, 23:59

«Бетис» обыграл «Сельту» и прервал 4-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» — «Сельта».
Фото Global Look Press

«Бетис» на своем поле победил «Сельту» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 53-й минуте открыл Хуан Миранда. На 83-й минуте преимущество хозяев удвоил Набиль Фекир.

За гостей в концовке отличился Йорген Странд Ларсен.

«Бетис» (45 очков) прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на седьмое место в ла лиге. «Сельта» (28) осталась 17-й в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
12 апр, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:1
Сельта

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Бетис
ФК Сельта
0
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Бетис – Сельта
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13.04 15:00
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13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
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Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
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Гранада – Алавес
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Атлетик

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