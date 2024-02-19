Месси восхитился игрой 16-летнего воспитанника «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о форварде каталонцев Ламине Ямале.

«Люди узнали о нем лишь несколько месяцев назад, я же знаю его уже шесть лет, когда он выступал за молодежную команду. Помню, как он отгрузил Мадриду хет-трик. Я был поражен, как именно он сделал это», — цитирует футболиста Xavi Era в социальных сетях.

16-летний Ямаль — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он выступает с лета 2023 года года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках за каталонцев, в которых записал забил 5 голов и сделал 4 голевых передач.