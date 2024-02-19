«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в ла лиге

«Бетис» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 25-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Бетис» (39 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» (28) идет 12-м в чемпионате Испании.

В следующем туре «Алавес» на своем поле примет «Мальорку». Игра пройдет 24 февраля. «Бетис» на следующий день дома сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, но перед этим встретится с «Динамо» Загреб в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.