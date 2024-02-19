«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в ла лиге
«Бетис» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 25-го тура испанской ла лиги — 0:0.
«Бетис» (39 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» (28) идет 12-м в чемпионате Испании.
В следующем туре «Алавес» на своем поле примет «Мальорку». Игра пройдет 24 февраля. «Бетис» на следующий день дома сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, но перед этим встретится с «Динамо» Загреб в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|19
|5
|1
|53-16
|62
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|25
|10
|10
|5
|34-23
|40
|
7
|Бетис
|25
|9
|12
|4
|28-25
|39
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|25
|7
|7
|11
|24-31
|28
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Р. Вальекано
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
15
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
16
|Мальорка
|25
|4
|11
|10
|22-33
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|25
|0
|8
|17
|23-52
|8
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|5 : 0
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|1 : 2
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 0
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|1 : 1
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|1 : 1
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 2
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|0 : 0
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|19
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|17
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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