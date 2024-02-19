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«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 25-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Бетис» (39 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» (28) идет 12-м в чемпионате Испании.

В следующем туре «Алавес» на своем поле примет «Мальорку». Игра пройдет 24 февраля. «Бетис» на следующий день дома сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, но перед этим встретится с «Динамо» Загреб в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
18 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Алавес

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Алавес
ФК Бетис
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 25 19 5 1 53-16 62
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Р. Сосьедад 25 10 10 5 34-23 40
7
 Бетис 25 9 12 4 28-25 39
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 25 7 7 11 24-31 28
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 25 5 10 10 22-33 25
15
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
16
 Мальорка 25 4 11 10 22-33 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 25 0 8 17 23-52 8
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38 тур
16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 5 : 0
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 2 : 0
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 1 : 2
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 0 : 0
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 1 : 1
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 1 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 2
18.02 23:00
Бетис – Алавес
 0 : 0
19.02 23:00
Атлетик – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 19 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 17 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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