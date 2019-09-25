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Месси во время матча с «Вильярреалом» кричал: «Я не могу быть травмирован!»

19:28
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси очень переживал из-за повреждения в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1). Когда физиотерапевт подошел к нему, Месси повторял: «Я не могу быть травмирован! Я не могу быть травмирован!».

Месси пропустил старт сезона из-за травмы, полученной в предсезонке. Игра с «Вильярреалом» стала для него первой в сезоне, в которой он появился в стартовом составе. Аргентинец отметился голевой передачей, а в перерыве был заменен.

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