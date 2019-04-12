Месси, Суарес и Пике не сыграют с "Уэской"

Ряд ведущих игроков "Барселоны" пропустят матч 32-го тура чемпионата Испании с "Уэской".

В заявке каталонского клуба отсутствуют нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитники Серхио Бускетс и Иван Ракитич, а также защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.

Месси пропустит матч из-за травмы носовой перегородки, у Роберто переутомление мышцы ноги, у Ракитич высокая температура.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице (73 балла), опережая ближайшего преследователя на 11 очков. "Уэска" идет на последнем месте, имея в своем активе 24 очка.