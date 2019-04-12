Месси, Суарес и Пике не сыграют с "Уэской"

Ряд ведущих игроков "Барселоны" пропустят матч 32-го тура чемпионата Испании с "Уэской".
В заявке каталонского клуба отсутствуют нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитники Серхио Бускетс и Иван Ракитич, а также защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.
Месси пропустит матч из-за травмы носовой перегородки, у Роберто переутомление мышцы ноги, у Ракитич высокая температура.
"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице (73 балла), опережая ближайшего преследователя на 11 очков. "Уэска" идет на последнем месте, имея в своем активе 24 очка.
📋 [SQUAD]– FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 апреля 2019 г.
⚽ #HuescaBarça
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/EVMORkv5Pl
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