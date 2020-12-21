Месси: «Сейчас «Барселону» окружает много негатива, но мы сможем прорваться»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что уже забыл о конфликте с клубом, когда он хотел покинуть команду.

«Правда заключается в том, что сейчас у меня все хорошо. Но летом я действительно пережил очень непростое время. Хотя, все началось еще раньше... И потом ситуация только ухудшалась.

Но сейчас все в порядке. Понимаю, что клуб переживает не лучшее время, но я готов бороться. Сейчас команду окружает много негатива, но мы сможем прорваться», — цитирует Месси AS.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

Летом он хотел покинуть команду, так как считал, что у него закончился срок контракта. В итоге, аргентинцу пришлось остаться в «Барсе», но после этого конфликта пост президента клуба покинул Жозеп Бартомеу.