Месси общался 20 минут с сотрудниками стадиона после матча с «Райо Вальекано»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после матча 1/8 финала Кубка Испании с «Райо Вальекано» (2:1) некоторое время общался с сотрудниками стадиона «Кампо-де-Вальекас», сообщает Sport.es.

По данным источника, аргентинец на протяжении 20 минут разговаривал с болбоями и стюардами стадиона. Также он раздал автографы и сделал пару снимков. После разговора Месси, не заходя в раздевалку, отправился в клубный автобус.

В этой встрече футболист отметился голом на 60-й минуте. В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел за «Барселону» 23 матча, забив 15 голов и сделав 6 результативных передач.