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«Атлетико» выиграл у «Реала» и «Барсы» борьбу за 19-летнего бразильского вундеркинда

20:52

«Атлетико» подпишет за одного из самых перспективных южноамериканских форвардов Маркоса Пауло, сообщает Marca. 19-летний нападающий «Флуминенсе» согласился заключить контракт с мадридцами на 5 сезонов, до лета 2026 года. К команде он присоединится этим летом.

При этом отмечается, что футболист не будет занимать у «Атлетико» вакансию легионера не из ЕС, поскольку у него есть португальский паспорт и он уже провел 2 матча и забил 1 гол за юношескую сборную Португалии до 19 лет.

Интерес к Маркосу Пауло проявляли также «Реал» и «Барселона».

К своим 19 годам бразилец провел за первую команду «Флуминенсе» 77 матчей и забил 14 голов.

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