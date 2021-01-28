«Атлетико» выиграл у «Реала» и «Барсы» борьбу за 19-летнего бразильского вундеркинда

«Атлетико» подпишет за одного из самых перспективных южноамериканских форвардов Маркоса Пауло, сообщает Marca. 19-летний нападающий «Флуминенсе» согласился заключить контракт с мадридцами на 5 сезонов, до лета 2026 года. К команде он присоединится этим летом.

При этом отмечается, что футболист не будет занимать у «Атлетико» вакансию легионера не из ЕС, поскольку у него есть португальский паспорт и он уже провел 2 матча и забил 1 гол за юношескую сборную Португалии до 19 лет.

Интерес к Маркосу Пауло проявляли также «Реал» и «Барселона».

К своим 19 годам бразилец провел за первую команду «Флуминенсе» 77 матчей и забил 14 голов.