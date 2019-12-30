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Месси и Байлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

21:10
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Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучших спортсменов в 2019 году. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года, а американская гимнастка Симона Байлз — спортсменкой года.

Месси получил 13,11 процента голосов, Байлз — 15,04. У мужчин в числе номинантов был российский пловец Антон Чупков. За него проголосовал 1,23 процента респондентов.

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