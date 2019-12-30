Месси и Байлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21:10
Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучших спортсменов в 2019 году. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года, а американская гимнастка Симона Байлз — спортсменкой года.
Месси получил 13,11 процента голосов, Байлз — 15,04. У мужчин в числе номинантов был российский пловец Антон Чупков. За него проголосовал 1,23 процента респондентов.
?Congratulations to Lionel #Messi and @Simone_Biles, the @AIPSmedia Best Athletes 2019!— AIPS (@AIPSmedia) December 30, 2019
331 journalists from 102 countries joined AIPS global survey
?https://t.co/WMvOWi2oiN pic.twitter.com/ZCUIOQ5hE5
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