Менди пропустит несколько недель

Защитник «Реала» Ферлан Менди выбыл на несколько недель из-за повреждения. У 24-летнего футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт мадридцев.

Менди перешел в «Реал» этим летом из «Лиона». Сумма трансфера составила 48 миллионов евро с 5 миллионами возможных бонусов. Ранее он уже пропустил несколько недель из-за травмы бедра.

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