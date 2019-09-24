Менди пропустит несколько недель
14:49
Защитник «Реала» Ферлан Менди выбыл на несколько недель из-за повреждения. У 24-летнего футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт мадридцев.
Менди перешел в «Реал» этим летом из «Лиона». Сумма трансфера составила 48 миллионов евро с 5 миллионами возможных бонусов. Ранее он уже пропустил несколько недель из-за травмы бедра.
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