Менди может покинуть «Реал» из-за трансфера Рюдигера

Защитник «Реала» Ферлан Менди этим летом может уйти из команды, сообщает Bild со ссылкой на AS.

По информации издания, причиной ухода игрока может стать трансфер в команду бывшего защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который должен занять место в центре обороны мадридского клуба, а игравший там Давид Алаба займет место Менди.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в защитнике.

Действующий контракт Менди со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 40 миллионов евро.