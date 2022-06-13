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Сегодня, 07:16

Менди может покинуть «Реал» из-за трансфера Рюдигера

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «Реала» Ферлан Менди этим летом может уйти из команды, сообщает Bild со ссылкой на AS.

По информации издания, причиной ухода игрока может стать трансфер в команду бывшего защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который должен занять место в центре обороны мадридского клуба, а игравший там Давид Алаба займет место Менди.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в защитнике.

Действующий контракт Менди со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и две результативные передачи.

Антонио Рюдигер
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
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Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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