Дембеле может стать игроком «Челси» на правах свободного агента

В «Челси» считают, что форвард «Барселоны» Усман Дембеле этим летом станет игроком лондонского клуба, пишет Football.London. Ранее 25-летний футболист не принял предложения каталонцев о продлении контракта.

По данным источника, окружение игрока одобрило вступление в переговоры с «Челси», несмотря на активный интерес к нему «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт Дембеле с каталонским клубом истекает в июне 2022 года.