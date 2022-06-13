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Сегодня, 07:35

Дембеле может стать игроком «Челси» на правах свободного агента

Виктория Кравченко
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В «Челси» считают, что форвард «Барселоны» Усман Дембеле этим летом станет игроком лондонского клуба, пишет Football.London. Ранее 25-летний футболист не принял предложения каталонцев о продлении контракта.

По данным источника, окружение игрока одобрило вступление в переговоры с «Челси», несмотря на активный интерес к нему «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт Дембеле с каталонским клубом истекает в июне 2022 года.

Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК Челси
0
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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38 тур
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

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