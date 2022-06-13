Де Йонг: «Левандовски — один из лучших в мире. Я хотел бы играть с ним в одной команде»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о возможном переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Он потрясающий игрок, один из лучших в мире. Его будущее в «Барсе» зависит от него. Конечно, я хотел бы играть с Левандовски в одной команде», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «МЮ» заинтересован в переходе Левандовски. В поляке также заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона». При этом сам де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.