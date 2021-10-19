«Барселона» пропишет отступные в размере 1 миллиарда евро в новом контракте Фати
18:10
«Барселона» подпишет новый контракт с нападающим Ансу Фати сроком до лета 2027 года, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 18 октября спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с агентом 18-летнего футболиста Жорже Мендешем.
Отмечается, что стороны достигли принципиального соглашения о новом контракте, в котором пропишут отступные в размере миллиарда евро.
Срок действующего контракта Фати с «Барселоной» истекает в 2022 году. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Испании, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/agreement-in-principle-for-ansu-fati-to-extend-barca-contract-until-2027-12302015
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