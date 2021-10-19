«Барселона» пропишет отступные в размере 1 миллиарда евро в новом контракте Фати

«Барселона» подпишет новый контракт с нападающим Ансу Фати сроком до лета 2027 года, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 18 октября спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с агентом 18-летнего футболиста Жорже Мендешем.

Отмечается, что стороны достигли принципиального соглашения о новом контракте, в котором пропишут отступные в размере миллиарда евро.

Срок действующего контракта Фати с «Барселоной» истекает в 2022 году. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Испании, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.