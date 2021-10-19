Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» пропишет отступные в размере 1 миллиарда евро в новом контракте Фати

18:10
Теги:

«Барселона» подпишет новый контракт с нападающим Ансу Фати сроком до лета 2027 года, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 18 октября спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с агентом 18-летнего футболиста Жорже Мендешем.

Отмечается, что стороны достигли принципиального соглашения о новом контракте, в котором пропишут отступные в размере миллиарда евро.

Срок действующего контракта Фати с «Барселоной» истекает в 2022 году. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Испании, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/agreement-in-principle-for-ansu-fati-to-extend-barca-contract-until-2027-12302015

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест с 1 ноября
1
0