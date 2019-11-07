Марселу пропустит матч против «Эйбара»

Защитник «Реала» Марселу пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Бразилец получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0), сообщает Marca.

Марселу, скорее всего, вернется на поле после паузы на игры сборных. В нынешнем сезоне бразильский защитник провел 8 матчей во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами.

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