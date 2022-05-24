Марсело проведет переговоры с «Реалом» после финала Лиги чемпионов

Защитник Марсело заявил, что хочет остаться в «Реале».

«Я надеюсь остаться в «Реале». Хочу продолжить карьеру именно в этой команде. Говорил это уже 50 тысяч раз. Проведем встречу с руководством после финала Лиги чемпионов», — цитирует Марсело Marca.

Действующее соглашение Марсело с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне 33-летний бразильский защитник принял участие в 11 матчах испанской примеры и отдал 2 результативные передачи.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет в Париже 28 мая, за трофей поборются английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».