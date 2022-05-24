Бензема рассказал, что не злится на продлившего с «ПСЖ» контракт Мбаппе

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на решение форварда Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«В субботы мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить об этих мелочах. Предпочту промолчать, но я не злюсь.

Могу просто сказать, что я сосредоточен на финале Лиги чемпионов, который важнее, чем что-либо еще», — цитирует Бензема RMC Sport.

Французский нападающий мог перейти в «Реал», но в итоге продлил контракт с парижанами до 2025 года.

Ранее появлялась информация, что Мбаппе лично общался с Мбаппе и убеждал его переехать в Мадрид.