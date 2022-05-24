Эден Азар не собирается покидать «Реал»

Нападающий Эден Азар заявил, что не собирается покидать «Реал».

«Все знают, что мой контракт рассчитан до 2024 года. Первые три сезона в Мадриде выдались неудачными, так что я настроен показать всем, на что я действительно способен.

Я всегда мечтал играть за «Реал». И хочу отплатить клубу за веру в меня», — цитирует Азара HLN.

В этом сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Ранее появлялась информация, то у 31-летнего бельгийца есть варианты с переходом в «Милан», «Арсенал» и «Боруссию» из Дортмунда.