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Сегодня, 17:11

Эден Азар не собирается покидать «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Эден Азар заявил, что не собирается покидать «Реал».

«Все знают, что мой контракт рассчитан до 2024 года. Первые три сезона в Мадриде выдались неудачными, так что я настроен показать всем, на что я действительно способен.

Я всегда мечтал играть за «Реал». И хочу отплатить клубу за веру в меня», — цитирует Азара HLN.

В этом сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Ранее появлялась информация, то у 31-летнего бельгийца есть варианты с переходом в «Милан», «Арсенал» и «Боруссию» из Дортмунда.

Эден Азар
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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Валенсия – Хетафе
 1 : 0
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Кадис – Леванте
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14.08 20:30
Мальорка – Бетис
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14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
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Эльче – Атлетик
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Барселона

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