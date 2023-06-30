«Марсель» объявил о подписании контракта с полузащитником Кондогбиа

Полузащитник «Атлетико» Джеффри Кондогбиа подписал контракт с «Марселем», сообщает пресс-служба французской команды.

30-летний футболист выступал за «матрасников» с 2020 года. Также хавбек играл за «Валенсию», «Интер», «Монако», «Севилью» и «Ланс».

В сезоне-2022/23 он провел за мадридцев 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.