«Аль-Наср» хочет подписать вратаря «Севильи» Буну
«Аль-Наср» интересуется голкипером «Севильи» Яссином Буну, сообщает AS.
По информации издания, саудовский клуб ищет замену колумбийскому вратарю Давиду Оспине, который получил травму.
Сообщается, что Буну заинтересовал руководство клуба после яркого сезона, в котором голкипер выиграл в составе «Севильи» Лигу Европы, а также помог сборной Марокко дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре.
32-летний голкипер выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне «Аль-Наср» финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.
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