Мариано Диас не покинет «Реал» этой зимой

Форвард «Реала» Мариано Диас не покинет команду до конца текущего сезона, сообщает Football Espana.

По данным источника, футболист не смог договориться по поводу своего перехода в другую команду, поэтому останется в команде до лета 2023 года.

В этом сезоне 29-летний игрок провел в ла лиге четыре матча, но голами и ассистами не отметился.