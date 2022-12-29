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Сегодня, 09:00

Чемпионат Испании: «Вальядолид» — «Реал», «Барселона» — «Эспаньол» и другие матчи 15-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри.
Фото Global Look Press
15-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 19:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 21:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Атлетик
Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 23:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Эльче
Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 19:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Мальорка
Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Альмерия
Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Севилья
Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 23:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал
Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 16:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Эспаньол
Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Валенсия

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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3 тур
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9 тур
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11 тур
12 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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