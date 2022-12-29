Чемпионат Испании: «Вальядолид» — «Реал», «Барселона» — «Эспаньол» и другие матчи 15-го тура

15-й тур чемпионата Испании по футболу.

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Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь