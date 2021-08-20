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«Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» в чемпионате Испании

20 августа 2021, 23:58
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«Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» в матче второго тура чемпионата Испании (1:1).

На 11-й минуте с пенальти забил нападающий гостей Альваро Негредо. На 22-й минуте счет сравнял форвард хозяев Хуан Мигель Хуанми.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Бетис» — «Кадис» — 1:1 (1:1)

Голы: Негредо, 11 — с пенальти (0:1). Хуанми, 22 (1:1).

«Бетис»: Руй Силва, Виктор Руис, Монтойя (Хоакин, 68), Миранда, Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Н.Фекир, Гонсалес, Родри (Виллиам Карвалью, 69), Хуанми (Лорен Морон, 87), Борха Иглесиас (Руибаль, 69).

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Эспино, Акапо, Фали, Йенссон (Карселeн, 46), Аларкон (М.Кальдерон, 88), Негредо (Осмаич, 69), Переа (Фернандес, 46), Лосано (Хименес, 76), Санчес.

Предупреждения: Руй Силва, 8. Монтойя, 62. Руибаль, 90+4. Миранда, 90+4.

Судья: Писарро Гомес.

20 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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