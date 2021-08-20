«Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» в чемпионате Испании
«Бетис» сыграл вничью с «Кадисом» в матче второго тура чемпионата Испании (1:1).
На 11-й минуте с пенальти забил нападающий гостей Альваро Негредо. На 22-й минуте счет сравнял форвард хозяев Хуан Мигель Хуанми.
Чемпионат Испании. Лига 1
2-й тур
«Бетис» — «Кадис» — 1:1 (1:1)
Голы: Негредо, 11 — с пенальти (0:1). Хуанми, 22 (1:1).
«Бетис»: Руй Силва, Виктор Руис, Монтойя (Хоакин, 68), Миранда, Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Н.Фекир, Гонсалес, Родри (Виллиам Карвалью, 69), Хуанми (Лорен Морон, 87), Борха Иглесиас (Руибаль, 69).
«Кадис»: Ледесма, Ароян, Эспино, Акапо, Фали, Йенссон (Карселeн, 46), Аларкон (М.Кальдерон, 88), Негредо (Осмаич, 69), Переа (Фернандес, 46), Лосано (Хименес, 76), Санчес.
Предупреждения: Руй Силва, 8. Монтойя, 62. Руибаль, 90+4. Миранда, 90+4.
Судья: Писарро Гомес.
20 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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