Мануэль Пеллегрини считает футбол в ла лиге позором
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини раскритиковал чемпионат Испании после игры с «Кадисом» (1:1).
«Мы должны все вместе стараться, чтобы ла лига не была таким позором, потому что на собрании судей они сказали нам, что это самая медленная лига в Европе. Люди хотят видеть шоу, а мы его не даем. Много времени тратится в пустую. А симуляции — это позор», — цитирует Пеллегрини Goal.
28 августа «Бетис» сыграет с «Реалом». Начало — в 23.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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