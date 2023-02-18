«Бетис» нанес поражение «Вальядолиду»

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«Бетис» победил «Вальядолид» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

Команда из Севильи набрала 37 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице.

«Вальядолид» располагается на 14-й строчке в ла лиге, имея в активе 24 очка.