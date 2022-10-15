Гол Гуделя принес «Севилье» победу над «Мальоркой»

«Севилья» обыграла «Мальорку» на выезде в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил полузащитник гостей Неманья Гудель.

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице с 9 очками в 9 матчах. «Мальорка» также набрала 9 очков в 9 играх, но идет на строчку выше благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей.