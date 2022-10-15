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Сегодня, 19:20

«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче», несмотря на дубль Кавани

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эдинсон Кавани забивает гол в ворота «Эльче».
Фото Global Look Press

«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче» на своем поле в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:2.

В составе хозяев дублем отличился Эдинсон Кавани, у гостей два мяча забил Пере Милья.

«Валенсия» с 14 очками в 9 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» идет на последней, 20-й строчке с 3 очками в 9 играх.

В следующем туре «Валенсия» сыграет на выезде против «Севильи» 18 октября, «Эльче» на следующий день примет на своем поле «Реал».

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

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21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

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1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Валенсия
ФК Эльче
0
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«Жирона» в добавленное время избежала поражения от «Кадиса»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
14
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
15
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
16
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
19
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
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Севилья

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