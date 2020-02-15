«Мальорка» с минимальным счетом победила «Алавес» и обошла «Сельту» в борьбе за выживание
«Мальорка» переиграла «Алавес» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Клуб одержал минимальную победу — 1:0.
«Мальорка» набрала 21 очко и пока покинула зону вылета, оставив позади «Сельту».
Чемпионат Испании. Лига 1
24-й тур
«Мальорка» — «Алавес» — 1:0 (0:0)
Гол: Кучо Эрнандес, 63.
Нереализованный пенальти: Севилья, 32 (вратарь)
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Кутрис, 28), Севилья, Посо (Седлар, 84), Фебас (Кубо, 52), Родригес, Баба, Будимир, Кучо Эрнандес.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян (Гарсия, 68), Дуарте, Фейса, Камараса, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Агиррегабирия, 77), Берк (Мендес, 57).
Предупреждения: Магальян, 40. Лагуардия, 71.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
15 февраля. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/