Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Мальорка» с минимальным счетом победила «Алавес» и обошла «Сельту» в борьбе за выживание

17:00
Теги:

«Мальорка» переиграла «Алавес» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Клуб одержал минимальную победу — 1:0.

«Мальорка» набрала 21 очко и пока покинула зону вылета, оставив позади «Сельту».

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Мальорка» — «Алавес» — 1:0 (0:0)

Гол: Кучо Эрнандес, 63.

Нереализованный пенальти: Севилья, 32 (вратарь)

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Кутрис, 28), Севилья, Посо (Седлар, 84), Фебас (Кубо, 52), Родригес, Баба, Будимир, Кучо Эрнандес.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян (Гарсия, 68), Дуарте, Фейса, Камараса, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Агиррегабирия, 77), Берк (Мендес, 57).

Предупреждения: Магальян, 40. Лагуардия, 71.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

15 февраля. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир