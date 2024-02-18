«Реал Сосьедад» в концовке вырвал победу над «Мальоркой», Захаряна заменили на 64-й минуте

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Мальорку» в матче 25-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл хавбек хозяев Антонио Санчес. На 38-й минуте гости отыгрались благодаря голу Такефусы Кубо на 38-й минуте.

В концовке первого тайма «Мальорка» осталась в меньшинстве — две желтые карточки в одном эпизоде получил защитник Антонио Райльо.

Победный гол на 90+3-й минуте забил Микель Мерино.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле с первых минут. Его заменили на 64-й минуте.

«Реал Сосьедад» (40 очков) поднялся на шестое место в ла лиге. «Мальорка» (23) идет 16-й в турнирной таблице.