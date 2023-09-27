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Сегодня, 00:35

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Мальоркой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фермин Лопес.
Фото Reuters

«Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма де Майорка.

Нападающий Ведат Мурики на 8-й минуте встречи открыл счет. В конце первого тайма каталонцы отыгрались — гол забил Рафинья. Однако перед самым перерывом хозяев вновь вышли вперед юлагодаря голу Абдона Пртаса.

После перерыва каталонцам удалось отыграться и уйти от поражения. На 75-й минуте забил Фермин Лопес.

«Барселона» набрала 17 очков и осталась на первом месте в турнирной таблице. «Мальорка» с 6 очками занимает 15-ю строчку.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:2
Барселона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
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«Севилья» разгромила «Альмерию» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
Гранада – Бетис
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28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
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Роберт Левандовски

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
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Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

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Осасуна

 5 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5 1 1
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