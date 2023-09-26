«Севилья» разгромила «Альмерию» в матче ла лиги

«Севилья» дома разгромила «Альмерию» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 5:1.

У андалусийцев забивали Юссеф Эн-Несири, Доди Лукебакио, Сусо, Эрик Ламела и Кике Салас. У гостей забил Луис Суарес.

«Севилья» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в ла лиге. У «Альмерии» 2 очка и последнее место.