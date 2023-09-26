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«Севилья» разгромила «Альмерию» в матче ла лиги

Руслан Минаев
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Игроки «Севильи».
Фото AFP

«Севилья» дома разгромила «Альмерию» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 5:1.

У андалусийцев забивали Юссеф Эн-Несири, Доди Лукебакио, Сусо, Эрик Ламела и Кике Салас. У гостей забил Луис Суарес.

«Севилья» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в ла лиге. У «Альмерии» 2 очка и последнее место.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
5:1
Альмерия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
ФК Альмерия
ФК Севилья
2
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«Мальорка» — «Барселона»: прямая трансляция матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
16
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
17
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 - : -
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
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Гранада – Бетис
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Осасуна – Атлетико
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Альваро Мората

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Атлетико

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Кадис

 3 1 1
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Барселона

 4 1 1
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Осасуна

 5 1 1
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