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«Мальорка» обыграла «Атлетик»

Евгений Козинов
Корреспондент
14 февраля. «Мальорка» — Атлетик&amp;quot; - 3:2.
Фото Getty Images

«Мальорка» переиграла «Атлетик» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В первом тайме хозяева забили два мяча. После перерыва баски отыгрались, забива два гола за 3 минуты. Победный гол забил 20-летний японец Такефуса Кубо, арендованный у «Реала».

«Мальорка» поднялась на 15-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетик» остался на 8-й строчке.

Испания. Лига 1. 24-й тур
14 февр, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
3:2
Атлетик
Голы
Севилья, 22 (1:0), Анхель, 30 (2:0), Рауль Гарсия, 59 (2:1), Беренгер, 61 (2:2), Симон, 88 (3:2)
Мальорка
Рико Оливан (Гонсалес, 90 ) Маффео Райльо Вальент Руис де Галаррета (Хауме Коста, 90 ) Севилья (Санчес, 62 ) Родригес Кубо (Батталья, 90 ) Муричи Анхель (Ли Кан Ин, 74 )
Атлетик
Симон Нуньес (Берчиче, 46) Вивиан Лекуэ Баленсиага Весга (Петча, 71) Сансет (Вильялибре, 77) Икер Муниаин Дани Гарсия (Беренгер, 46) Саррага Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 71)
Предупреждения
Оливан 12, Анхель 73, Рейна 75, Райльо 80, Кубо 88, Муричи 89  -  Саррага 52, Икер Муниаин 57, Берчиче 79, Беренгер 90
Судьи
Эскудерос (Испания)

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Кунде — приоритетный вариант «Челси» для усиления линии защиты

Ла лига: «Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью, «Эспаньол» и «Барселона» разошлись миром и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 2 : 4
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 2 : 0
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 2 : 2
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 3 : 2
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Уго Гильямон

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Валенсия

 21 1 7
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