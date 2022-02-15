«Мальорка» обыграла «Атлетик»
«Мальорка» переиграла «Атлетик» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 3:2.
В первом тайме хозяева забили два мяча. После перерыва баски отыгрались, забива два гола за 3 минуты. Победный гол забил 20-летний японец Такефуса Кубо, арендованный у «Реала».
«Мальорка» поднялась на 15-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетик» остался на 8-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
5
|Атлетико
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|23
|1
|8
|14
|23-50
|11
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|4 : 3
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|2 : 1
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|2 : 4
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|2 : 0
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|2 : 2
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7
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