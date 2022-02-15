«Мальорка» обыграла «Атлетик»

«Мальорка» переиграла «Атлетик» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В первом тайме хозяева забили два мяча. После перерыва баски отыгрались, забива два гола за 3 минуты. Победный гол забил 20-летний японец Такефуса Кубо, арендованный у «Реала».

«Мальорка» поднялась на 15-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетик» остался на 8-й строчке.