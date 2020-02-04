«Малага» может покинуть сегунду из-за финансовых проблем

«Малаге» грозит вылет из сегунды в связи с финансовыми проблемами, сообщают испанские СМИ.

По данным Cadena Cope, в связи с долгами в клубе могут ввести в администрацию, что приведет к снятию очков. При этом команда и без этого находится недалеко от зоны вылета. С 28-ю очками в 26 матчах «Малага» на 17-м месте. Вне зоны вылета она только по дополнительным показателям.

Сообщается, что проблемы начались из-за неумелого руководства владельца клуба шейха Абдуллы Аль-Тани. «Малага» вылетела из Ла лиги в 2018 году. В прошлом году она стала третьей во втором дивизионе, но не сумела выиграть плей-офф за выход в элиту.