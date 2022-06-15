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Сегодня, 12:59

Люк де Йонг может вернуться в ПСВ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может вернуться в ПСВ, сообщает Voetbal International.

По информации источника, испанский клуб требует за 31-летнего нидерландца 6 миллионов евро. ПСВ может позволить себе эту сумму, но клубу нужно, чтобы сам футболист снизил свои требования по зарплате.

В сезоне-2021/22 де Йонг выступает за «Барселону» на правах аренды. Форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что у форварда также есть вариант с переходом в один из клубов чемпионата Мексики.

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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
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Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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