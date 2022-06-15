Люк де Йонг может вернуться в ПСВ

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может вернуться в ПСВ, сообщает Voetbal International.

По информации источника, испанский клуб требует за 31-летнего нидерландца 6 миллионов евро. ПСВ может позволить себе эту сумму, но клубу нужно, чтобы сам футболист снизил свои требования по зарплате.

В сезоне-2021/22 де Йонг выступает за «Барселону» на правах аренды. Форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что у форварда также есть вариант с переходом в один из клубов чемпионата Мексики.