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Лунин принял решение покинуть «Реал»

12:48
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.net 26 февраля.

По данным источника, 22-летний украинец недоволен своим положением в клубе и уже попросил клуб подыскать ему новую команду.

В нынешнем сезоне футболист лишь однажды вышел на поле в кубковом матче против «Алькояно» (1:2).

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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