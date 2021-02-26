Лунин принял решение покинуть «Реал»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.net 26 февраля.

По данным источника, 22-летний украинец недоволен своим положением в клубе и уже попросил клуб подыскать ему новую команду.

В нынешнем сезоне футболист лишь однажды вышел на поле в кубковом матче против «Алькояно» (1:2).

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.