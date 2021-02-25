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Бензема может вернуться в строй к матчу «Реала» против «Атлетико»

19:58
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Нападающий «Реала» Карим Бензема может восстановиться от мышечной травмы к матчу 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, восстановление 33-летнего француза проходит без осложнений, игрок и клуб надеются на его возвращение к мадридскому дерби.

В сезоне-2020/21 Бензема провел 28 матчей за «Реал», на его счету 17 голов и 5 результативных передач. «Королевский клуб» отстает от «Атлетико» на 3 очка в турнирной таблице, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/02/25/6037c990ca4741576a8b45ea.html

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