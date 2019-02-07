Лукас Васкес: "Реал" должен выйти в финал"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес, который отметился голом в первом матче полуфинала Кубка Испании против "Барселоны"​ (1:1), поделился своим мнением о результате встречи, сообщает Marca.

– "Реал" играл лучше и создал больше моментов. Ничья – несправедливый результат. Это результат должен сослужить нам дома службу. Мы должны выйти в финал.

Во втором тайме "Барселона" наседала, и это нормально, ведь она играла дома. Мы должны быть довольны игрой, но не результатом, – приводит слова Васкеса Marca.

Голы матча "Барселона" – "Реал". Видео